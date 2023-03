Moradores da região estão entre os que planejavam matar Moro

Onze pessoas que moram em Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa e Sumaré estão entre os que planejavam matar o agora senador Sérgio Moro, segundo a Polícia Federal.

A operação, denominada Sequaz, cumpre 24 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão. Nesta quarta-feira, seis pessoas foram detidas na região de Campinas, quatro homens e duas mulheres, que foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Campinas e posteriormente para São Paulo.

SAIBA MAIS. PCC tinha plano para matar Moro

Veja as cidades com mandados:

Americana – 1

Santa Bárbara – 2

Sumaré – 7

Nova Odessa – 1

Quando ministro de Segurança Pública, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Sérgio Moro determinou a transferência do chefe do PCC, o Marcola, e outros integrantes da facção para um presídio de segurança máxima.

Segundo a PF, além do plano de executar Moro, sequestros de autoridades também eram previstos. Outro alvo do plano era o promotor Lincoln Gakyia, do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), de Presidente Prudente (SP).

Os planos seriam uma retaliação a uma portaria do governo que restringia visitas em presídios federais, além do pacote anticrime.

