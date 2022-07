imagem ilustrativa Uma mulher foi feita refém durante um roubo a residência no Condomínio de classe alta Terras do Imperador, em Americana. O ataque aconteceu por volta das 12h30 quando a vítima estava chegando em casa. Ela foi rendida por dois homens armados, que anunciaram o assalto.

A mulher foi colocada do lado de fora da casa e o ladrão ordenou que ela não olhasse para ele. Depois a trancaram no banheiro, mas ela conseguiu pular a janela e saiu correndo até a lanchonete do condomínio onde estava o marido. A portaria foi avisada do que havia acontecido e ligaram para a polícia. Mas os bandidos fugiram antes dos policiais chegarem.

A motorista do carro em que os bandidos chegaram era uma mulher de cabelos longos e preto, que mudou recentemente para casa ao lado da vítima. Viaturas da Polícia Militar e Guarda Municipal de Americana compareceram ao local até a chegada da perícia. Os criminosos levaram muitas joias, equipamentos de segurança e acessórios automotivos.

O caso foi registrado na Central de polícia Judiciária (CPJ) e será investigado.

Após policialpadrao.com.br