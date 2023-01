Uma moradora de Americana reclama de obra do DAE no bairro Conserva. Fátima pede ajuda para que seja levado o problema até o DAE para atender e fazer o reparo na rua Bororós, altura do número 320.

“Não é vazamento é serviço mal feito,eles vieram fazer um esgoto e ficou assim isso já vai pra mais de 2 meses”, disse.