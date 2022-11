Na última campanha da Tele Sena, de Primavera, uma moradora da cidade de Hortolândia, Samara S., foi contemplada com R$24 mil, em uma das premiações da ação, a promoção regional “Salário Extra Tele Sena”. A promoção estava sorteando um salário extra de R$2 mil, por um ano, para cada região do Brasil e ela foi uma das sorteadas da região Sudeste.

Samara é representante de produtos farmacêuticos e mora com seu marido, ela conta que sempre viu sua mãe comprando o título de capitalização, e chegou a comprar também quando era mais nova, mas há três meses voltou a adquirir efetivamente.

No início a ganhadora comprava as Tele Senas físicas, mas ao saber que o PicPay também vendia, por já ter uma conta no aplicativo, resolveu continuar comprando por lá. Ela conta que achou muito fácil e que tem muitos benefícios, como a possibilidade de conseguir cashback, além disso, já chegou a ganhar R$100 no “Ganhe Já”, através de uma Tele Sena que comprou pelo app, e imaginou que canal estava dando sorte.

“Sempre vi propagandas com os outros ganhadores e tinha fé de que ia ganhar. Meu marido já estava um pouco desacreditado e foi uma coincidência muito grande, pois uma noite antes de saber que havia sido premiada, ele chegou a comentar que seria melhor parar por enquanto, pois não estava dando resultados, e no dia seguinte tivesse a notícia”, explica.

Com o prêmio, Samara conta que irá guardar uma parte para emergências e a outra irá investir nela mesma e em sua auto estima, cuidando da aparência, pois é uma mulher muito vaidosa e que gosta de se cuidar.

“Com certeza continuarei comprando e, agora, por verem que de fato eu fui premiada, muitos amigos meus e até meu irmão que não acreditava, estão comprando. Torço para que eles ganhem também, assim como eu”, finaliza a ganhadora.