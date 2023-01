Morador reclama e quer limpeza de antiga hora

Moradores da vila Santa Cecília em.

Santa Bárbara d’Oeste reclamam de um terreno em frente à rua Santa Catarina próximo à avenida da Saudade.

O pedido principal dos moradores é para a limpeza da antiga horta e uma melhora na iluminação do local.

Concretagem é realizada na Nova Área de Bem-Estar e Lazer do Jardim Esmeralda

Segue a construção da Nova Área de Bem-Estar e Lazer do Jardim Esmeralda. Nesta sexta-feira (26) os serviços de concretagem foram realizados, dando sequência ao projeto que transforma a Praça “Ruy Barbosa” e o Centro Esportivo “Amadeu Tortelli”, entre as ruas do Rayon, Guaratinguetá, Batatais e do Cacau.

Além das estruturas já instaladas no local, como o campo de futebol society e quadra de basquete 3×3, equipados com iluminação de LED e arquibancada (programa “Areninhas”, do Governo do Estado de São Paulo), o projeto dispõe ainda da reforma de sanitários e vestiário, manutenção do campo de futebol existente no local, implantação de pátio coberto, pista de caminhada, quadra de areia, playground, academia ao ar livre, paisagismo e iluminação de LED.

O investimento total é de R$ 1 milhão entre recursos próprios e do Governo do Estado.

