O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, e a Diretoria da Coden Ambiental, empresa municipal responsável pelos serviços de Saneamento Básico em Nova Odessa, vistoriaram na segunda-feira (22/08) as obras de instalação da rede de distribuição de água tratada nos bairros de chácaras do Pós-Anhanguera, iniciadas em fevereiro. O prefeito conversou com moradores da região – entre eles José Antonio Marques.

Marques ficou famoso na cidade e na região por fazer uma manifestação silenciosa toda quarta-feira em frente ao Paço Municipal, por três anos. Eles estavam acompanhados do diretor-presidente da Coden, Elsio Bocaletto, do diretor Financeiro, Hamilton Lorençatto, e do diretor Técnico, Rean Gustavo Sobrinho, além de outros moradores da região de chácaras.

“Estamos fazendo aqui um investimento de R$ 3,5 milhões que a população destes bairros pedia, mas que ninguém fez em quase 40 anos. O José Antonio, por exemplo, ficou três anos na frente da Prefeitura reivindicando transporte coletivo e água aqui no Pós-Anhanguera. E atendemos às duas demandas. Primeiro trouxemos os ônibus coletivos, e agora, através da Coden, cumprimos a missão de trazer água para os moradores”, destacou o prefeito Leitinho.

“Vejo como uma vitória não só minha, mas de todos os moradores que batalharam para essas melhorias chegarem aqui ao Acapulco, às Chácara Recreio Represa e ao Las Palmas. Teve que entrar essa administração (do Leitinho) para fazer isso, porque passaram várias administrações nestes 40 anos e nenhuma teve esse olhar para a nossa região. (…) A prova está aqui: a água potável chegando na torneira e o transporte público circulando. Então valeu cada segundo de luta que fiquei ali em frente à Prefeitura”, afirmou José Antonio.

Dona Barnadete Barbosa Luz disse estar “muito contente, satisfeitíssima” com as obras da rede de água. “É uma ótima notícia para nós, principalmente agora na época de estiagem. Já está tudo pronto, só aguardando cair a água nas torneiras”, afirmou.

“Já estou com meu relógio instalado, aguardando. Agora é questão de tempo para chegar a água”, acrescentou o vizinho Fernando Carceliano. “Fico muito satisfeito, e com uma expectativa muito grande para a chegada da água tratada. Água é vida”, completou João Paranhos Costa.

EM NÚMEROS

Após cinco meses de obras, os serviços já alcançaram 62% de conclusão, com a instalação de 11 mil metros de redes, 2,5 mil metros de adutora e 370 das 470 ligações de água nos terrenos, sem custos para os proprietários. No momento, está sendo construída a base para o reservatório metálico de 700 metros cúbicos para o armazenamento da água tratada.

O novo reservatório vai ser interligado por meio da adutora à ETA (Estação de Tratamento de Água) 2 (Santo Ângelo), já finalizada. A ETA tem duas novas fontes de captação – as represas Santo Ângelo e Salto Grande –, e vai garantir um volume de água tratada de 3,6 milhões de litros por dia, aumentando em 19% a capacidade total do município.

Orçada em R$ 3,5 milhões, a obra no Pós-Anhanguera elevará a capacidade total de armazenamento de água tratada do município dos atuais 12.050 metros cúbicos para 12.750 metros cúbicos, e vai garantir a universalização do serviço em Nova Odessa. A expectativa da Coden é que a entrega do sistema, prevista para o início de 2023, seja antecipada.