Um morador em situação de rua morreu, nesta quarta-feira, em frente ao Centro de Memórias, em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo informações de pessoas que estavam no local, o homem estava conversando com um colega quando começou a passar mal. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

O homem era acompanhado por três cachorros.

Em nota, a prefeitura afirmou que ele teria chegado ainda com vida ao Pronto Socorro Edison Mano. Leia:

“A Secretaria de Saúde informa que o paciente deu entrada no PS Edison Mano em estado crítico, com parada cardiorrespiratória. A equipe médica prontamente realizou os atendimentos de emergência pertinentes, porém o mesmo não resistiu e veio a óbito. Após a constatação do óbito e identificação do paciente, a equipe do Pronto Socorro entrou em contato com os seus familiares. Mais detalhes sobre os atendimentos prestados não podem ser informados em virtude de sigilo médico”.

Foto e vídeo Cláudio Mariano / Santa Bárbara em Foco