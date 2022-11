A construção das 28 moradias do “Vida Longa” em Santa Bárbara d’Oeste está na reta final. O conjunto habitacional é implantado no bairro Cândido Bertini, entre as ruas Rússia, Polônia e Adélia Bertini, sendo destinado às pessoas com 60 anos ou mais, preferencialmente sós e com vínculos familiares fragilizados.

As moradias têm dispositivos de acessibilidade e conceito arquitetônico que proporciona a facilidade de locomoção do seu morador. As 28 unidades contam com cozinha, sala de estar e dormitório conjugados, banheiro e área de serviço.

Itens de segurança e acessibilidade também constam no projeto, como barras de apoio, pias e louças sanitárias em altura adequada, portas e corredores mais largos, interruptores em quantidade e altura ideais, alarmes de emergência sonoros e luminosos, piso antiderrapante, entre outros. Recursos de acessibilidade também serão instalados nas áreas comuns para facilitar a locomoção e dar segurança e conforto ao idoso.

Entre as áreas comuns estão salão com refeitório e espaço para assistir televisão, espaço externo com churrasqueira e forno à lenha, aparelhos para atividade física, bancos de jardim, horta elevada e paisagismo.