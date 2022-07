Os vereadores barbarenses aprovaram um projeto de lei e um projeto de decreto legislativo, além de 25 moções, hoje (19), durante a 25ª Reunião Ordinária, a qual teve início com homenagens à memória do vereador Erb Uruguaio, falecido na semana passada. A esposa de Uruguaio, Rosana, compôs a mesa de honra ao lado da Mesa Diretora da Câmara Municipal e do vice-prefeito Felipe Sanches. Depois da leitura de carta de Rosana e do discurso emocionado do filho de Uruguaio, Vinícius, seguiu-se a posse do vereador Paulo César Monaro, 1º suplente do MDB.

Na reunião desta terça-feira, foi aprovado, inicialmente, o Projeto de Lei nº 74/2022, de autoria dos vereadores Júlio César Santos, o Kifú, e Esther Moraes, ambos do PL, que institui o programa de fomento à cultura periférica em Santa Bárbara d’Oeste. A proposta prevê que a Secretaria Municipal de Cultura poderá apoiar financeiramente ou com estrutura e equipamentos os projetos e ações culturais propostos por coletivos artísticos e culturais em distritos ou bairros com elevados índices de vulnerabilidade social, especialmente em áreas periferias do Município.

Na sequência, foi aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2022, assinado pelo vereador Carlos Fontes (União Brasil), que dispõe sobre a concessão do Título Honorífico de Cidadão Barbarense ao titular cartorário Marco Antônio Zanatta. “Nos 44 anos de serviços dedicados à comunidade barbarense, Zanatta buscou, por meio do Cartório Zanatta, prestar um serviço de elevado valor jurídico e social, sempre atendendo o usuário com eficiência, humanidade, presteza e respeito ao legado deixado pelo seu amado pai”, afirma Carlos Fontes.

Por fim, foram aprovadas as moções nº 291 a 294, 296 a 298, 334, 309, 312 a 324 e 336 a 339/2022.