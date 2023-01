Monaro recebe representante de trabalhadores da Saúde

Nilson esteve com Monaro

O presidente da Câmara barbarense, Paulo Monaro (MDB), e o vereador Nilson Araújo Radialista (PSD) receberam, nesta quarta-feira (11), Wagner Fernando Trevelin, representante do Simeaco (Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Asseio e Conservação e Limpeza Urbana) de Piracicaba e Região. O líder sindical esteve no Legislativo depois que trabalhadoras terceirizadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) paralisaram as atividades nesta manhã devido ao não pagamento do salário.

Desde o ano passado, Nilson Araújo tem questionado a Prefeitura a respeito dos atrasos nos pagamentos de recepcionistas e funcionárias de limpeza das UBSs. Em março ele apresentou um pedido de informações à Administração depois de ter sido procurado por essas trabalhadoras. Na época, recebeu como resposta que os repasses feitos pela Prefeitura à terceirizada estavam em dia. Em outubro, foi procurado mais uma vez por essas funcionárias e voltou a questionar o Executivo, que novamente relatou estar em dia com suas obrigações.

“Nem as trabalhadoras nem o sindicato têm a intenção de prejudicar o atendimento na Saúde da cidade, mas quem trabalha tem direito a receber seus honorários”, ressaltou Wagner Fernando. No encontro, o presidente da Câmara se colocou à disposição dessas terceirizadas e o vereador Nilson Araújo se comprometeu a apresentar novos questionamentos à Prefeitura, com o intuito de averiguar se esses atrasos frequentes não implicariam na quebra de contrato e numa possível rescisão por parte do Executivo.

