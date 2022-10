O vereador Paulo Monaro (MDB) protocolou, na última semana, o Requerimento 801/2022, por meio do qual pede informações a respeito da possibilidade de alteração de itinerário de linha de ônibus municipal. No documento, o parlamentar destaca que o Cadastro Único para Programas Sociais de Santa Bárbara d´Oeste está localizado na avenida Corifeu de Azevedo Marques, 2000, na Vila Boldrin, e que muitos dos beneficiários atendidos nesse local (idosos e pessoas com dificuldade de locomoção) dependem do sistema de transporte público, mas são obrigados a chamar veículos por aplicativo devido à distância entre esse prédio e o ponto de ônibus localizado na avenida Cillos (o mais próximo com itinerários à Zona Leste e à Zona Sul).

No requerimento, Monaro questiona se existe a possibilidade de a Coordenadoria de Transportes solicitar à concessionária de transporte público municipal a inclusão de uma nova parada de ônibus próxima ao prédio onde hoje funciona o Cadastro Único, sugerindo um possível ponto em frente à garagem do DAE (Departamento de Água e Esgoto). Em caso de resposta afirmativa, o vereador pergunta quando essa alteração de itinerário será realizada. Mas, caso a Prefeitura descarte essa possibilidade, o parlamentar indaga o motivo da negativa e se existe algum projeto por parte do Poder Executivo para mudança da Central Cadastro Único para outro local.