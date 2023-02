Monaro faz apelo ao vice gov por mais leitos

O presidente da Câmara de Santa Bárbara Paulo Monaro (MDB)

manifesta apelo ao vice-governador do Estado de São Paulo, Felício Ramuth, por meio da Moção nº 134/2023, pela implantação de leitos de UTI Neonatal (UTIN) em Santa Bárbara d’Oeste.

Na propositura, o chefe do Legislativo considera a Portaria nº 930/2012, do Ministério da Saúde, que define as diretrizes para a organização da atenção integral e humanizada ao recém-nascido grave ou potencialmente grave e os critérios de classificação e habilitação de leitos de Unidade Neonatal no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), segundo a qual para cada mil nascidos vivos poderão ser contratados dois leitos de UTIN, dois leitos de Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional e um leito de Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru.

Monaro destaca, também, que a Santa Casa é o único hospital para atender uma população de quase 200 mil habitantes. O parlamentar explica que a UTIN é um ambiente do hospital preparado para receber bebês que nasceram antes das 37 semanas de gestação, com baixo peso ou que possuem algum problema que possa interferir no seu desenvolvimento, como alterações cardíacas ou respiratórias.

“Santa Bárbara d’Oeste não conta com estrutura para atender essa demanda e, muitas vezes, os bebês aguardam por vários dias uma vaga na UTIN de outras cidades, chegando a não resistir em decorrência da falta de estrutura”, declara o presidente. “A inexistência UTIN para atender à população é algo que traz grande sofrimento e preocupação às famílias que precisam urgentemente de uma vaga, não tendo nenhum outro recurso a não ser esperar”, conclui.

Kifu recebe resposta sobre obras da rede de gás

O vereador Júlio César Santos, o Kifú (PL), recebeu, na última semana, resposta ao Requerimento 23/2023, por meio do qual solicitava informações sobre a execução dos serviços de ampliação e distribuição de gás canalizado em Santa Bárbara d’Oeste. Ao apresentar os questionamentos, aprovados durante a 1ª Reunião Ordinária, o parlamentar destacou que, depois da realização do serviço de instalação da rede de gás, a empresa responsável instalaria nova pavimentação no trecho onde o asfalto foi recortado, mas esses locais estariam apresentando degradação, como trechos com afundamento ou rachadura, em desnível com o restante do asfalto de diferentes vias.

Na resposta encaminhada ao vereador, assinada pelo secretário municipal de Governo, Joel Cardoso, a Prefeitura informa que a Comgás é a concessionária responsável pela distribuição de gás encanado na Região Metropolitana de Campinas, incluindo Santa Bárbara d’Oeste. A Administração também ressalta que, após solicitação da conclusão da obra pela Comgás, o Município promove vistoria no local e, caso necessário, pede correção no pavimento. Por fim, ainda na resposta ao vereador, o Poder Executivo explica que, caso algum munícipe queira solicitar algum reparo no asfalto ou registrar alguma queixa contra o serviço da empresa, ele pode contatar a concessionária diretamente no www.comgas.com.br.

CARLÃO- Projeto inclui dia de São Sebastião no calendário

O vereador Carlão Motorista (Republicanos) protocolou, na última sexta-feira (24), o Projeto de Lei 57/2023, que inclui no calendário oficial de eventos de Santa Bárbara d’Oeste, em 20 de janeiro de cada ano, o dia de São Sebastião, protetor da humanidade contra a fome, a peste e a guerra.

De acordo com a proposição, a Festa de São Sebastião, promovida na Paróquia São Sebastião, localizada no Jardim Europa, também ficará incluída no calendário oficial do Município. O projeto ainda autoriza o Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a realizar a divulgação desse evento nos órgãos de comunicação do município e região, com o objetivo de atingir ampla participação popular.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento