Presidente eleito da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, Paulo Monaro (MDB) disse esta semana vai esperar o resultado do censo deste ano pra avaliar se vai pedir a entrada em pauta do debate sobre o segundo assessor para os vereadores. Ele disse que, se Santa Bárbara passar dos 200 mil habitantes no censo, haverá ‘entrada’ para pedir e articular a volta do segundo assessor para os vereadores.

Eleito por apenas 1 voto de vantagem sobre o outro concorrente para comandar a Casa de Leis por 2 anos, Monaro disse ao NM que pretende fazer uma gestão que vai buscar a independência entre os poderes, respeitando os outros- Executivo e Judiciário.