O presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo Monaro (MDB), recebeu, na tarde de hoje (05), em seu gabinete, o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, que veio à sede da Casa de Leis em visita de cortesia ao novo chefe do Legislativo.

A nova Mesa Diretora, que comandará o Legislativo no biênio 2023/2024, foi eleita em sessão realizada no dia 14 de dezembro. Sob a presidência de Monaro, a nova mesa conta com o vereador Celso Ávila (PV) como vice-presidente e com os vereadores Valdenor de Jesus Gonçalves Fonseca (Avante) e Reinaldo Casimiro (Podemos) como 1º e 2º secretários, respectivamente.

IBGE- Monaro também se reuniu com o coordenador do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Elionai Wilcesky Tosini Neves. Também participaram do encontro os vereadores Celso Ávila (PV), vice-presidente da Casa de Leis; e Eliel Miranda (PSD). Durante a reunião, os vereadores questionaram os números divulgados na prévia do Censo Demográfico 2022, segundo o qual a população de Santa Bárbara d’Oeste é de 183.447 habitantes. “Hoje em dia, muitas pessoas têm receio de receber o recenseador em suas casas, mas também precisamos ter a consciência da importância de participar desse levantamento, pois ao atingir os 200 mil habitantes nossa cidade terá acesso a mais recursos do Governo do Estado”, diz Monaro, destacando a necessidade de maior divulgação do Censo.