Presidente Monaro discute Procuradoria da Mulher

O presidente da Câmara barbarense, vereador Paulo Monaro (MDB), recebeu, esta sexta (13), em seu gabinete, a visita das vereadoras Esther Moraes (PL) e Kátia Ferrari (PV). Autoras do Projeto de Resolução que criou a Procuradoria Especial da Mulher no Legislativo, elas pediram apoio ao novo presidente da Mesa Diretora para que essa procuradoria seja efetivamente implantada.

Na reunião, ficou definido que a procuradoria especial será inaugurada em março, com um cronograma de ações a ser debatido pelas vereadoras, que também solicitaram ao presidente a destinação de uma funcionária da Câmara para auxiliar nos trabalhos. “A presidência da Câmara está à disposição das vereadoras, para ajuda-las no que for necessário à implantação da Procuradoria da Mulher. Reconheço a importância do trabalho de minhas colegas no combate ao preconceito e à violência contra a mulher”, disse Paulo Monaro.

Câmara recebe diácono da Casa de Maria

O presidente da Câmara Municipal, Paulo Monaro (MDB), e o vice-presidente, Celso Ávila (PV), receberam, hoje (13), na sala da presidência do Legislativo barbarense, o diácono Valdecir Marques, da Paróquia São Paulo Apóstolo e da Casa de Maria. Nessa visita, o religioso, representando o padre Agnaldo de Jesus Maria, abençoou os trabalhos da nova Mesa Diretora, eleita em dezembro do ano passado.

“A Casa de Maria, projeto social da Paróquia São Paulo Apóstolo, presta um relevante serviço para nossa cidade, seja no atendimento a famílias carentes ou na promoção de cursos de capacitação”, afirmou Paulo Monaro, ressaltando que a Câmara estará sempre à disposição desse projeto. O presidente da Câmara também agradeceu o diácono pelo trabalho de assistência espiritual desenvolvido na paróquia São Paulo Apóstolo, contribuindo para que, mesmo em momentos difíceis, as pessoas tenham fé na vida e amor ao próximo.

SBO. Nova mesa diretora se reúne pra discutir projetos “na fila”

