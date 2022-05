O Mônaco Zona Sul é o campeão do Futsal da 2ª divisão em Santa Bárbara d’Oeste. Na sexta-feira (29), a equipe venceu o Real Madroga pelo placar de 8 a 6, no Ginásio Municipal “Djaniro Pedroso”, no Centro, na decisão da competição promovida pela Prefeitura, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes).

O Mônaco Zona Sul conquista o título com uma campanha de 6 vitórias e 1 derrota em 7 jogos disputados, anotando 44 gols e sofrendo 21. Seu goleiro, Alex Lamberti, foi o menos vazado da competição. A equipe vice-campeã também teve 6 vitórias e 1 derrota em 7 jogos, com 41 gols marcados e 28 sofridos, com Guilherme Lopes de Souza terminando como artilheiro do campeonato, com 15 gols anotados. Além dos finalistas, New Trips e Rua7 asseguraram o acesso para o Campeonato Barbarense de Futsal da 1ª divisão em 2023.

Confira o elenco dos finalistas:

Mônaco Zona Sul – Alex Lamberti, Alex Landgraf Alves, Bruno Henrique Chinelato, Fernando Lamberti, Gustavo Lemes, Jason Castilho Bueno, Lucas de Souza, Murilo Araújo da Silva, Renan Prado, Renan Ricardo Vieira, Renan Santarelli e Victor André Celidonio

Real Madroga – Augusto César de Oliveira Nascimento, Gabriel Domingos Ferrarezi, Guilherme Della Piazza Barbosa, Guilherme Lopes de Souza, Gustavo Felipe Saia, Gustavo Henrique Trevisan, Jean Henrique Cruz da Silva, Leonardo Martins Barbosa da Silva, Murilo Augusto de Oliveira, Nayron Costa de Sousa, Sérgio Henrique de Santana, Willian Eduardo de Paula

Mais informações sobre as competições promovidas pela Seme podem ser obtidas no site oficial da Secretaria (www.santabarbara.sp.gov.br/esportes).