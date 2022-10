O candidato a deputado estadual mais bem votado da região e coordenador regional da campanha a governador de Tarcísio de Freitas, Ricardo Molina, também teve um bom desempenho a nível estadual, dos 645 municípios do estado de São Paulo, Molina teve votos em 481.

Para Molina, os paulistas entenderam suas propostas: “Gratidão por receber votos em 481 municípios do nosso estado. Este resultado significa que nossas propostas e posicionamentos chegaram até as pessoas e elas se identificaram com a nossa campanha e com o nosso desejo de representar São Paulo. Feliz por saber que nossa campanha chegou em todas essas cidades”.

“Fizemos uma linda campanha nas redes sociais e também nas ruas e essa votação em todo o estado é reflexo deste trabalho. Agora, até as eleições do segundo turno, estamos com foco total nas eleições do Tarcísio e do Bolsonaro”, afirmou Molina.

As cinco cidades onde Molina teve mais votos foram: Americana (17.552), Santa Bárbara (14.750), Nova Odessa (5.133), São Paulo (2.003) e Sumaré (1.582). Com 52.214 votos, Molina é suplente no partido Republicanos.