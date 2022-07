O diretório estadual do PSDB ingressou na justiça eleitoral solicitando que o pré-candidato a deputado estadual Ricardo Molina (Republicanos) retirasse de suas redes sociais o vídeo intitulado “Governador Raiz?”. Nesta publicação, Molina cita que mais de mil obras de responsabilidade do governo estadual estão paralisadas ou com prazos de entrega vencidos.

O Corredor Metropolitano Noroeste, responsável por interligar sete cidades da região (de Santa Bárbara d’Oeste à Campinas), e o trem de passageiros intercidades Americana-Campinas-São Paulo, foram alguns dos exemplos citados por Molina no vídeo.

Em trecho da justificativa contida no processo, com o objetivo de conquistar liminar favorável, o PSDB paulista cita que: “Importante ressaltar que, o representante é atual governador do Estado de São Paulo, em posse tão somente a menos de 4 (quatro meses), sendo que, anteriormente como vice-governador, não possuía tal autonomia de gestão necessária para atuar à frente dos projetos de desenvolvimento do Estado” (sic).

Para Molina, o atual governador se exime da responsabilidade. “O atual governador foi secretário de governo, vice-governador, está neste grupo político há mais de 20 anos e agora diz que não sabia de nada; que a responsabilidade de obras paradas não é dele? É um absurdo esta justificativa e como é triste ver o que fizeram com o nosso estado”, disse Molina.

Como no processo anterior, o juiz responsável por analisar a petição negou o pedido de liminar solicitada pelo PSDB. Com essa decisão, o vídeo permanecerá nas redes sociais de Molina. “Dois processos, duas tentativas de me censurarem; duas vitórias. Perseguições covardes que não nos inibirão de continuarmos mostrando as verdadeiras raízes que prejudicam nosso estado”, enfatizou Molina.