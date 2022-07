O pré-candidato a deputado estadual, Ricardo Molina e o pré-candidato ao governo paulista, Tarcísio de Freitas participaram na manhã deste sábado (16) do encontro regional do Republicanos. O evento foi realizado na cidade de Sumaré e contou com a presença de lideranças importantes da legenda, entre elas o presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, e o presidente estadual do partido, Sergio Fontellas.

O Republicanos tem desenvolvido ações com o objetivo de aproximar grande lideranças do partido e discutir a construção de políticas para o estado e país.

Molina destaca a importância deste novo encontro com Tarcísio. “Importante estarmos alinhados e juntos mais uma vez com Tarcísio para que os nossos projetos para a região sejam contemplados no plano de governo do nosso pré-candidato ao governo do estado. O encontro de hoje demostrou a força e o tamanho da pré-campanha do time Republicanos em nossa região”, disse Molina.

“Somos o verdadeiro partido conservador do Brasil e não é por acaso que o Republicanos é o partido que mais cresceu no Brasil de outubro de 2018 a abril de 2022. Estamos preparados e no caminho certo para sairmos ainda maior a partir do processo eleitoral de outubro”, reforçou Molina.

O ex-ministro de infraestrutura, Tarcísio de Freitas, destaca o trabalho de Molina a nível regional. “Molina é o nosso coordenador regional e vem desenvolvendo um trabalho importante de fortalecimento do Republicanos. Fico feliz em estar mais uma vez nesta região, pois aqui sinto boas energias e não foi diferente hoje neste encontro”, disse Tarcísio.

“Precisamos concluir e dar início em muitas obras no estado de São Paulo. Obras como o corredor metropolitana Santa Bárbara d’Oeste – Campinas, o trem intensidades Americana – São Paulo e muito mais. São Paulo precisa avançar e o time de pré-candidatos do Republicanos está preparado para este desafio”, finalizou Tarcísio.

O encontro regional deste sábado ocorreu no Clube Recreativo de Sumaré, na Avenida Rebouças, 863 – Centro.