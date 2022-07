No próximo sábado (30), a partir das 10h em São Paulo, acontecerá a Convenção Estadual do partido Republicanos. Nesta data será confirmada a candidatura de Molina a deputado estadual e de Tarcísio de Freitas a governador do estado de São Paulo. Ambos são do mesmo partido.

Na convenção, além de lideranças importantes do Republicanos, está confirmada a presença do presidente Jair Bolsonaro, principal apoiador de Tarcísio.

Molina, que é uma das apostas do partido para assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo, tem demonstra em sua pré-campanha a importância de ter deputado estadual que represente a região: “Já tivemos três deputados estaduais e hoje nenhum deles é candidato. É a oportunidade que temos de renovar e também de mantermos representantes junto ao governo de São Paulo que defendam os interesses da nossa região”.