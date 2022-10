O coordenador regional de campanha, Ricardo Molina, realizou no último sábado (15) o segundo adesivaço a favor de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Além de apoiadores e simpatizantes, o evento de Molina contou com a presença do deputado federal reeleito pelo Republicanos, Roberto Alves, do diretor de saúde de Rafard, Vanderlei Cocato; e dos vereadores Beto Baiano (Republicanos), de Artur Nogueira, e Arnaldo Alves (PSD), de Santa Bárbara d’Oeste.

Molina destacou o trabalho que vem realizando na região: “A presença dessas autoridades é o reflexo do trabalho que estamos desenvolvendo a favor das campanhas do Bolsonaro para presidente e também do Tarcísio para governador. Até as eleições do segundo turno, desenvolveremos outras ações para que, novamente, eles sejam os mais bem votados em nossa região”.

O primeiro adesivaço organizado por Molina foi realizado no dia 8 de outubro, quando cerca de dois mil adesivos foram fixados. As duas ações foram realizadas na divisa entre Americana e Santa Bárbara d’Oeste, em frente ao Tivolli shopping. O local foi utilizado por Molina como comitê em sua campanha à deputado estadual e ficará à disposição até o dia 29 de outubro para quem quiser adesivar seu veículo.

Nesta terça-feira (18), o adesivaço será na cidade de Nova Odessa, a partir das 17h, na Avenida Carlos Botelho, dentro do estacionamento da Praça Central.