O coordenador da campanha do candidato a governador Tarcísio de Freitas em Americana, Santa Barbara e Nova Odessa, Ricardo Molina, promoveu no sábado (8) um adesivaço a favor da campanha de Tarcísio e de Bolsonaro. Além de coordenador, Molina é suplente de deputado estadual pelo Republicanos.

“Foi um evento maravilhoso. Muita gente atendeu o nosso convite e compareceu para colar o adesivo nos carros, motos, caminhões. Conversando com essas pessoas, percebemos a presença de muita gente da região, como Nova Odessa, Sumaré e até de Paulinia e isso é muito bacana. Parabéns a todos que compareceram neste ato que deu início aos nossos trabalhos aqui na região para elegermos Tarcísio e Bolsonaro”, enfatizou Molina.

Molina também informou que a quantidade de adesivos colocados superou as expectativas: “Organizamos esta ação no início da semana e somente hoje, entre perfurados e de para-choque, foram fixados mais de dois mil e oitocentos adesivos. Estamos muito contentes com o resultado e vem muito mais por ai”.

O Adesivaço aconteceu na divisa de Santa Barbara d’Oeste e Americana, no mesmo local utilizado por Molina como comitê em sua campanha a deputado estadual, na qual conquistou 52.214 votos. Molina foi o candidato a deputado estadual mais bem votado da região e aproveitou o evento para agradecer as demonstrações de apoio. “Além de cumprirmos o objetivo principal, hoje foi uma excelente oportunidade para agradecermos as pessoas pelos votos recebidos. Agradeço a Deus por essa oportunidade”, finalizou Molina.