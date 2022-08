Molina, candidato a deputado estadual pelo Republicanos, cita que a alta carga de impostos têm provocado a evasão de empresas e desestimulado a vinda de novos empreendimentos para o estado São Paulo.

Molina, que reforçou o vínculo de sua campanha à do candidato a governador Tarcísio de Freitas, afirmou que, sendo eleito, atuará em conjunto com o próximo governador para reduzir a carga tributária no estado de São Paulo. “Tarcísio quer reduzir impostos estaduais e chegar no nível de arrecadação do ICMS ao patamar da pré-pandemia e prometeu, ainda, incentivos fiscais a áreas mais pobres do estado. Como deputado, apoiarei essas medidas e trabalharei para que isso se torne realidade”.

“A alta carga tributária é um dos grandes problemas do estado de São Paulo e estamos perdendo muitas empresas para outros estados e regiões em função da nossa condição tributária, perdemos, por exemplo, indústria de calçados para o Nordeste, empresas de laticínio para Minas Gerais e processadoras de alimentos para Santa Catarina e Paraná. Perdendo empresas, perdemos investimentos e geração de emprego e isso é ruim para nosso estado”, afirmou Molina.

Para Molina, a redução do tributo no estado de São Paulo é fundamental para preservar as empresas que já estão instaladas no estado e atrair novos investidores. Através da redução de impostos como o ICMS, apesar do inicial impacto negativo nos estudos arrecadatórios, aumenta-se na verdade a arrecadação por se estimular mais o consumo, gerando-se mais emprego, renda e possibilidade de investimentos pelo setor privado.