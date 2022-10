O candidato a deputado estadual mais bem votado da região e coordenador regional da campanha a governador de Tarcísio de Freitas, Ricardo Molina, anunciou nesta quarta-feira (5) a realização de um adesivaço de carros em prol da campanha de Bolsonaro e Tarcísio. Com a ação, Molina inicia oficialmente na região a campanha dos dois candidatos para o segundo turno. Tarcísio de Freitas é do Republicanos, mesmo partido de Molina.

“Agora precisamos estar mais fortes. Precisamos de união para eleger nosso presidente Bolsonaro e o Governador Tarcísio. Convido a todos para essa missão”, enfatizou Molina.

Molina, que obteve 52.214 votos e é suplente de deputado estadual, foi protagonista na campanha do Tarcísio e Bolsonaro no primeiro turno na região,

A adesivação será realizada no sábado (8), a partir das 10:00 horas, na Avenida da Indústria esquina com a Agricultura, em frente ao Tivoli Shopping, O local, que está localizado na divisa de Americana com Santa Bárbara d’Oeste, foi utilizado por Molina como comitê em sua campanha a estadual.