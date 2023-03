Molina leva prefeito pro Republicanos

Provável candidato a prefeito de Americana em 2024, Ricardo Molina levou

o prefeito de Rafard, Fabinho Santos, a ser o novo filiado do Republicanos SP. O chefe do Executivo teve a ficha de filiação abonada nesta sexta-feira (31) pelo presidente estadual da legenda, Roberto Carneiro.

“A chegada de novas lideranças deixa o Republicanos SP ainda mais forte. Isso ocorre porque elas se juntam a um partido que tem projetos e valores claros, que são compartilhados por uma grande parcela da nossa sociedade”, declarou o dirigente.

A chegada do prefeito ao partido foi articulada pelo coordenador regional Ricardo Molina, que atua em Americana e região. RM é suplente de deputado estadual e recentemente deixou o comando da LBF (Liga de Basquete Feminino).

“Fico feliz por poder contribuir para o crescimento do Republicanos. A vinda do prefeito Fábio, de Rafard, é um exemplo disso. Seja bem-vindo”, disse Molina.

Fabinho Santos foi eleito em 2020, com 2.018 votos (39% dos votos válidos).

Pastor Miguel cobra asfalto na Rua Benedito Colla, na Praia do Namorados

O vereador Pastor Miguel Pires (Republicanos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações sobre a Rua Benedito Colla, na região da Praia dos Namorados.

No documento o parlamentar menciona que foi procurado por moradores e, em visita ao local, constatou a precariedade do asfalto. De acordo com a população, há muito tempo o estado é crítico e tem causado constrangimentos aos que utilizam a via; os desníveis e buracos de grandes proporções dificultam a travessia, o estacionamento e até a entrada nas garagens.

“Nós fomos até o local e nos foi relatado que há ocorrência de danos em veículos e quedas com motociclistas, uma vez que a falta de visibilidade, especialmente no período noturno, tem dificultado o desvio das rachaduras a tempo”, explicou Miguel.

No requerimento, o autor pergunta se a prefeitura de Americana tem conhecimento sobre a situação; se há pedidos protocolados por moradores; qual a previsão para que sejam feitas melhorias no local; qual o valor para as obras de adequação; e se há registros de acidentes na via.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (28), e será encaminhado à prefeitura para resposta.

