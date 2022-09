Molina, gestor na área de saúde e candidato do Tarcísio de Freitas a deputado estadual na região, lança oficialmente sua campanha neste sábado (3). O evento, previsto para ter início às 16h30, será no comitê localizado na divisa das cidades de Santa Bárbara d’Oeste e Americana e reunirá lideranças estaduais do partido Republicanos, apoiadores da região e de diversas cidades.

Molina destacou a importância deste ato: “Avançamos para uma nova fase e precisamos comemorar isso. Será uma ótima oportunidade de engajarmos ainda mais as pessoas que se identificam com as propostas que temos para a nossa região e de como vamos ajudar o nosso candidato a governador, Tarcísio de Freitas, a governar São Paulo. Convido também os jornalistas, autoridades e a população para estarem com a gente neste momento especial.

“Queremos que São Paulo seja do tamanho que ele tem potencial para ser e que a nossa região tenha de fato alguém que entenda seus problemas e busque soluções. Tenho a honra de ser o candidato a estadual do Tarcísio de Freitas em nossa região e quero ser a voz que representará os interesses das nossas cidades na Assembleia Legislativa”, enfatizou Molina.

O comitê de Molina está localizado na Avenida da Indústria esquina com a Rua da Agricultura, em frente ao Tivoli Shopping.