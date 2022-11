A eleição de Lula presidente e Tarcísio de Freitas governador deve fazer com que dois atores (que foram candidatos a deputado estadual este ano) cresçam e ‘pesem’ no processo eleitoral de Americana em 2024. O NM analisou já que três nomes saem na dianteira para a disputa de prefeito (Leia aqui).

Molina (Republicano) foi o mais votado para deputado estadual em Americana, vem de sua terceira disputa e agora cresceu para ter grande peso no processo eleitoral. A depender do posto que tiver no governo Tarcísio ou mesmo se assumir uma cadeira na Alesp, deverá jogar o ‘jogo grande’ em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa.

Já Juliana é a grande estrela do PT, tendo sido eleita vereadora em 2020 com expressiva votação e tendo ‘mezza’ coragem de vir para a disputa a estadual este ano. Com a volta de Lula e a força dos deputados do PT no interior, ela tende a se tornar referência e pivô na eleição de 2024- ano que a Federação PT, PV e PCdoB deverá montar chapa solo por conta da legislação.