O pré-candidato a deputado estadual e presidente do Republicanos em Americana Ricardo Molina tem recebido apoios importantes nas últimas semanas.

Principal responsável pela vinda do presidente Jair Bolsonaro a Americana em abril na motociata, o empresário tem focado em sua campanha buscar afirmar que Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa como a região a ser “cuidada” com mais atenção.

Em vídeo divulgado recentemente, Molina demonstrou a necessidade de um alinhamento entre as cidades em prol da população- dada a proximidade geográfica. Molina tem no seu partido o pré-candidato a Governador o ex ministro Tarcísio de Freitas, candidato do Bolsonaro