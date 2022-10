Campeão de votos nas cidades de Americana e Nova Odessa, e segundo lugar em Santa Bárbara d´Oeste, o suplente de deputado estadual, Ricardo Molina, retornou as ruas pós-eleição do primeiro turno para agradecer os eleitores. Durante a semana, Molina esteve nas três cidades da região, onde participou de feiras livres, realizou visitas nos comércios e encontros com apoiadores.

Molina destacou e agradeceu o apoio recebido na campanha: “Não é hora de descansar, o momento é de ir para as ruas e agradecer não só os votos, mas também o carinho recebido durante e depois da campanha. Agradecer a Deus por tanto apoio e mensagens positivas. Faço este ato de voltar as ruas de coração e como gesto de gratidão a todos”.

Além das ações de agradecimento, Molina, que é coordenador regional do Tarcísio, tem articulado encontros e ações e essa semana recebeu, em Americana, o vice-prefeito de Rio das Pedras, Trudpert Alan Leite Riesterer, o Tutinho. Na ocasião Tutinho declarou apoio ao candidato a governador do Republicanos e ao atual presidente da República.