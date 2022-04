Principal responsável pela vinda do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do candidato de seu partido ao governo de SP Tarcísio de Freitas, o empresário e pré-candidato a deputado estadual Ricardo Molina (Republicanos) mostrou que tem força junto ao comando estadual de seu partido e que fará uma campanha ‘colada’ no ex-ministro.

Foi a 1a vez que o presidente veio até a cidade em 3 anos e meio de mandato. Molina está no partido de uma das principais apostas de Bolsonaro nas eleições estaduais deste ano. Tarcísio apareceu para a vida pública como ministro de Infraestrutura de Bolsonaro, foi alçado à categoria de ‘melhor ministro do Brasil’ e agora é um dos nomes fortes na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes.

“Hoje foi um dia histórico para Americana e toda região. Recebemos o presidente da República na nossa cidade. Também recebemos nosso pré Candidato a governador de Sao Paulo Tarcisio. Com certeza Tarcisio voltará mais vezes”, disse ao NM.