O candidato a deputado estadual pelo Republicanos, Molina, esteve em várias cidades verificando obras paradas e inacabadas do governo do estado de São Paulo. Dentre as obras, estão a Clínica Pet em Santa Bárbara d’Oeste, creches em Americana, Campinas e Rio das Pedras, prédios escolares em Araraquara e Mogi Guaçu; e o corredor metropolitano Santa Bárbara d’Oeste-Campinas.

Em julho deste ano, Molina foi processado pelo partido do governador por mostrar diversas obras inacabadas por meio do vídeo “Governador Raiz”, publicado em suas redes sociais. O juiz responsável por analisar a petição negou o pedido do partido e arquivou o processo. “Tentaram censurar a verdade, mas, graças a Deus, conseguimos a vitória e o vídeo continua em exibição em minhas redes sociais”, disse Molina.

Para Molina, a ineficiência do governo estadual prejudica o crescimento de São Paulo: “Precisamos cortar essas raízes. Foram milhões investidos pelo governo que comanda São Paulo há anos e o que se vê são esqueletos de obras espalhados por todo o estado de São Paulo. Segundo fontes do Tribunal de Contas do estado de São Paulo, são mais de mil obras atrasadas e paralisadas. Muitas dessas eram para estar prontas e atendendo a população. Não podemos admitir que o governo estadual inicie e não finalize as obras realizadas com o nosso dinheiro, dinheiro do povo. Essa raiz é do governo estadual, mas quem paga a conta é a população”.

Molina ainda destacou que a fiscalização é uma importante ferramenta do deputado estadual. “Uma das responsabilidades do deputado estadual é fiscalizar as ações do governador e infelizmente não temos visto isso acontecer, principalmente em nossa região. Precisamos de representantes que fiscalizem as ações que envolvam as nossas cidades, justamente para que os recursos públicos não sejam mal utilizados e deixem de ser convertidos em prestação de serviços à população. Junto com Tarcísio, meu candidato a governador, lutaremos para finalizar essas obras e tiraremos muitas outras do papel”, concluiu Molina.