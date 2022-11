O Deputado Estadual Suplente com mais votos nas cidades da região, Ricardo Molina (REPUBLICANOS), comemorou em suas redes sociais a revogação da contribuição previdenciária de servidores estaduais aposentados ou pensionistas que recebam menos que o teto do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).A medida, sancionada ontem (4) pelo Governo do Estado de São Paulo foi uma das propostas da campanha eleitoral de Molina.

“Chega de obra parada, chega de aumentos em impostos e pedágios, chega de confisco dos aposentados! Essas foram nossas principais pautas e eu sei que a notícia sobre o fim dessa injustiça com o servidor já é um reflexo da eleição do governador Tarcísio! Nossas cobranças continuam e serão motivo de muitas outras conquistas, o trabalho está apenas começando!”, comentou Ricardo.

Com a medida, a partir de janeiro de 2023, cerca de quatrocentos e vinte mil beneficiários ficarão isentos do desconto previdenciário, que será aplicado apenas aos que recebem valor superior a R $7.087,22 (sete mil e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos).

LINK DO VÍDEO: https://www.facebook.com/100004254756945/videos/689845892571776/