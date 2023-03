Molina estrela programa político do partido

O empresário Ricardo Molina estrelou semana passada

o programa político do Republicanos, seu partido. Suplente de deputado estadual e nome mais votado em 2022 entre os candidatos ao legislativo, ele trabalha para ser candidato a prefeito em 2024.

RM deverá ser um dos 4 ou 5 nomes que vão disputar com o atual prefeito Chico Sardelli (PV) o voto do americanense. Em 2020, formou chapa com Rafael Macris (PSDB), cotado para voltar a ser candidato a vereador em 2024.

Do alto dos seus 52 mil votos obtidos em todo o Estado (17 mil em Americana), Molina é hoje o nome que mais trabalha os bastidores para chegar em 2024 encorpado para o embate com Sardelli e demais forças.

CONSERVADOR- Com o voto bolsonarista consolidado em Americana, RM espera se apresentar como o ‘verdadeiro’ nome reacionário da cidade. No mesmo campo que ele ainda devem estar Sardelli e o ex-prefeito Omar Najar (MDB). Em busca de consolidar a marca e se aproximar ainda mais do governador Tarcísio de Freitas, ele postou o que vai baixo (junto com o vídeo)

Este mês começa a circular na TV minha participação sobre o Republicanos10, o único Partido Conservador do Brasil.

