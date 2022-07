O empresário e gestor na área de saúde, Ricardo Molina, foi oficialmente confirmado como candidato a deputado estadual para as eleições deste ano. O anúncio ocorreu na convenção nacional e estadual do Republicanos, realizada na manhã deste sábado (30) em São Paulo, e também confirmou Tarcísio de Freitas como candidato a governador paulista.

A convenção reuniu lideranças importantes do partido, como o presidente nacional, Marcos Pereira, o presidente estadual, Sergio Fontellas e do agora candidato a governador, Tarcísio de Freitas. O evento ainda contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

Molina reforçou seu compromisso de trabalhar pela região. “Nossa região precisa de um porta-voz na Assembleia Legislativa e estou preparado para ser esta voz. Nossas cidades precisam de representantes que conheçam suas necessidades e que tenham vontade política de trabalhar para viabilizar recursos, melhorias e, principalmente, fiscalizar, que é uma das obrigações de um deputado estadual”, afirmou Molina.

Ainda na convenção, Molina agradeceu o apoio na pré-campanha e reforçou seu apoio a Tarcísio de Freitas: “A pré-campanha não foi só minha, tive o apoio e a confiança de muitas pessoas e sou muito grato a cada uma delas, em especial a minha família, que me apoiou quando tomei a decisão de encarar este novo desafio. Como deputado, nosso mandato estará alinhado com Tarcísio para auxiliarmos estarei a cada vez mais presente nas cidades da nossa região, sempre ouvindo os moradores; entendendo suas necessidades para trilhar o melhor caminho em busca de soluções.

Além de candidato a deputado estadual, Molina é presidente do Republicanos de Americana, mesmo partido de Tarcísio de Freitas.