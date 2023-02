O suplente de dep estadual Ricardo Molina e o

vereador de Nova Odessa Silvio Natal (Avante) se reuniram esta semana e o prato do dia foi a sucessão do prefeito Leitinho Schooder (PSD) em 2024. A previsão é que Leitinho deverá enfrentar o ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PSDB), mas outros nomes se organizam para ‘por água no molho’ dos dois grupos.

Natal foi até a empresa de Molina para o bate-papo e escreveu.

Bate papo muito proveitoso, nossa cidade precisa caminhar para frente e pensarmos num futuro melhor.

Ricardo Molina foi um dos Deputados Estaduais da nossa região mais votado, hoje está na 1° suplência do Partido Republicanos.

Vereador mais votado em 2020, Natal ainda não se lançou para a disputa a prefeito, mas tem dito que espera que saia um bom nome da Câmara de Nova Odessa.

Pelé, Natal e Márcia. Quem pode pesar em 2024?

O presidente da Câmara, o vereador mais votado em 2020 e a única candidata da cidade este ano devem ser os ‘coringas’ na eleição municipal de 2024 em Nova Odessa. Elvis Pelé (PSDB) , Cabo Natal (Avante) e Márcia Rebeschini (PV) têm tudo para serem (muito) cortejados para compor chapa de prefeito em 2024.

COCATO TAMBÉM Molina esteve em 2022 com o apoio de Vanderlei Cocato (União) que deve testar seu nome para 2024. A tendência é que a terceira via busque, ainda em 2023, consolidar um nome para fazer frente aos dois favoritos.

