O gestor na área da saúde e candidato a deputado estadual do Tarcísio de Freitas na Região, Molina, diz não concordar com a decisão do ministro Barroso que suspendeu a lei que criou o piso salarial nacional dos enfermeiros, técnicos de enfermagem auxiliares de enfermagem e parteiras. A proposta foi aprovada em junho pelo Congresso Nacional e a lei sancionada em agosto pelo presidente Jair Bolsonaro.

Em rede social o candidato disse que: “Sempre ouvimos falar em valorização dos profissionais da saúde e essa decisão vem na contramão deste discurso. Essa decisão é uma falta de respeito com o pessoal da enfermagem, que não trabalhou só na pandemia.

Enquanto nós estamos aqui, eles estão lá no hospital trabalhando trezentos e sessenta dias por ano, vinte quatro horas por dia. O piso é uma medida justa a esses profissionais que tanto fazem pela saúde e precisa ser implementado”.

Como a decisão é individual, o despacho de Barroso ainda será levado ao plenário virtual do Supremo Tribunal Federal para que os demais ministros avaliem a suspensão do piso salarial. “Espero que os demais ministros revertam esta decisão tomada de forma equivocada. Se isso não acontecer, a categoria terá que aguardar 60 dias até que os estados, municípios e União enviem os esclarecimentos solicitados e uma nova análise do ministro. Muito tempo para quem já aguarda há anos a regularização do piso”, finalizou Molina.