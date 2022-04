O empresário Ricardo Molina foi oficializado como coordenador do Republicanos na região e foi elogiado pelo presidente estadual do partido. Primeira e única filiação partidária, Molina terá a responsabilidade de coordenar as cidades de Americana, onde assume como presidente do partido, Santa Bárbara d´Oeste e Nova Odessa. Molina tem forte ligação com as cidades que terá sob seu comando.

O Presidente Estadual do Republicanos Sergio Fontellas falou sobre a atuação do Molina junto ao Republicanos. “Tudo o que temos orientado ao Molina, ele tem procurado seguir, isso é muito bom, até porque, agindo desta maneira, o Republicanos tende a ganhar muito mais, principalmente em relação aos projetos futuros traçados por nosso partido”.

O vice-prefeito de Sumaré e Deputado Federal Licenciado Henrique do Paraiso comentou sobre a nova coordenação. “O Molina é empreendedor, líder e com capacidade de transformação muito grande, além de um grande amigo. O Republicanos crescerá muito na região e estarei à disposição no que for necessário”. Henrique também é presidente do partido em Sumaré.

Ricardo Molina é graduado em Engenharia de Produção, pós graduado em Logística Empresarial, Gestão Comercial, Marketing de Serviços, Gerência da Produção e fez curso de Gestão Pública pelo RenovaBR. É proprietário da Clarian Saúde, foi gestor do vitorioso Basquete Feminino de Americana e atualmente é presidente Licenciado da Liga de Basquete Feminino. Molina é casado, marido da Aline e pai do Enrico de 6 anos.