O candidato a deputado estadual, Ricardo Molina, afirmou estar confiante para a eleição de domingo: “Durante a nossa trajetória, apresentamos propostas e posicionamento e andando pelas ruas sentimos que as pessoas se identificaram com tudo o que propomos. São muitas as demonstrações de apoio a nossa candidatura e isso vem crescendo nessa reta final. Por isso estou otimista para domingo. Teremos sim um deputado que olhe com muito carinho e responsabilidade para nossa região”.

Molina é um dos nomes mais cotados da região para ocupar uma das 94 cadeiras da Asssembleia Legislativa de São Paulo. Ele é gestor na área da saúde há 15 anos, formado em Engenharia de Produção, tem pós graduação na FGV, Mackenzie e USP. É também o coordenador da campanha do Tarcísio na região e organizou o encerramento da motociata do presidente Bolsonaro em Americana.