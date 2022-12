O suplente de deputado federal Ricardo Molina esteve nesta sexta-feira (2) reunido com o Presidente Estadual do partido Republicanos, Sergio Fontellas, na sede estadual da sigla, em São Paulo. Molina ficou como terceiro suplente na chapa que elegeu o novo governador do Estado, Tarcísio de Freitas.

O empresário foi o candidato mais votado em Americana na disputa de outubro.

“Tive uma reunião muito produtiva onde tivemos a oportunidade de planejar a atuação do Republicanos na região para as proximas eleições. Depois de 28 anos, o governo de São Paulo terá um novo partido no comando e felizmente será o nosso. Feliz por fazer parte deste time”, comentou.

Segundo as redes sociais do candidato a deputado Estadual mais votado da Região de Americana, esteve na pauta de sua reunião com Sérgio Fontellas o resultado das eleições e o planejamento da sigla partidária.