O candidato a deputado estadual pelo partido Republicanos, Molina, iniciou sua campanha com foco na região composta pelas cidades de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste. Nas urnas, o número de Molina será o 10999.

Molina tem fortes ligações com as três cidades: morou e estudou em Santa Bárbara d’Oeste, é casado com a novaodessense Aline – com quem tem os filhos Enrico, de seis anos, e o Caio, que chegará em outubro, e reside em Americana, mesma cidade que escolheu para sediar sua empresa, a Clarian Saúde.

Além de empresário, Molina esteve à frente do vitorioso basquete feminino de Americana é há 15 anos é gestor na área de saúde. Dentre as propostas para a saúde da região, quer a instalação de um hospital infantil regional, UTIs Neonatal em Santa Bárbara d’Oeste e equipamentos necessários para o funcionamento das UTIs de Nova Odessa.

Molina destacou a importância da região ter um representante estadual. “Nossa região possui 500 mil habitantes e precisamos viabilizar projetos que sejam bons para a população das três cidades. É evidente que cada cidade tem o seu prefeito, mas precisamos de alguém que cuide da nossa região e da nossa população. São muitas as oportunidades que podemos ter olhando desta forma, pensando em conjunto as cidades de Americana, Santa Barbara d’Oeste e Nova Odessa”.

“Quero cuidar da região. Conheço muito bem as três cidades, sei quais os problemas que mais afetam a vida da população e estou preparado para a ser a voz que representará nossa região na Assembleia Legislativa de São Paulo”, enfatizou Molina.

No primeiro dia de campanha, Molina cumpriu agendas nas três cidades.