Molina comemora 28 casas Vida Longa pra Americana

O empresário de Americana Ricardo Molina

(Republicanos) confirmou esta quinta-feira a chegada a Americana de 28 casas do Programa Vida Longa, do governo do Estado. Suplente de deputado estadual, Molina trabalha para ser o nome do governador Tarcísio de Freita (Rep) na região- em especial em Americana.

Em dezembro, o Secretário de Habitação, Luiz Cezaretto, esteve na Câmara de Americana para falar do convênio que possibilitará Americana de receber o programa de moradia para idosos, do governo do estado, o “Vida Longa”.

Pessoas com 60 anos ou mais, preferencialmente sós e com vínculos familiares fragilizados, são o público-alvo do programa. Os idosos devem ter renda de até dois salários mínimos, residir há pelo menos dois anos no município, além de terem autonomia para realizar tarefas diárias.

Ao todo, Americana deverá ganhar 28 moradias e o local escolhido para a construção é no bairro Jaguari. O anúncio oficial ainda não foi feito pelo prefeito Chico Sardelli (PV).

Os conjuntos habitacionais terão imóveis de 28 m² de área privativa, distribuídos em cozinha, sala de estar e dormitório conjugados, banheiro e área de serviço.

SANTA BÁRBARA também foi contemplada com o programa. Em junho desta ano, o vice-governador do estado, Rodrigo Garcia, esteve em Santa Bárbara d’Oeste para a assinatura do início das obras. Na cidade vizinha serão também 28 moradias com investimento de R$3 milhões.

