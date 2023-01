Molecada rouba carro e se dá mal em SB

Molecada = adolescentes

Um grupo com adolescentes foi detido depois de roubar um carro em Santa Bárbara d’Oeste na última sexta-feira. A Polícia Militar deteve a molecada após breve perseguição. A abordagem inicial aconteceu no período da noite no Jardim Vista Alegre. Eram quatro os infratores que renderam as vítimas no Jardim São Francisco. Estavam com um Fiat Argo. Na ação criminosa, os bandidos usaram uma faca e uma réplica de arma para ameaçar as vítimas.

Após a fuga dos bandidos, uma equipe de Força Tática recebeu a informação do assalto e encontrou o veículo transitando no Jardim Vista Alegre. A equipe deu ordem de parada que o condutor não obedeceu. Após uma rápida perseguição, os policiais conseguiram fazer a abordagem.

No carro estavam os quatro adolescentes, três de 16 anos e um de 15, a faca e a arma usadas no crime. Além disso, também havia uma bolsa feminina com celular, dinheiro e documentos pessoais de uma das vítimas. Diante das evidências, a PM deu voz de apreensão e apresentou a quadrilha de adolescentes no plantão policial.

As vítimas se apresentaram no local para fazer o reconhecimento e recuperar os bens. Após o registro do ato infracional de roubo, todos os envolvidos ficaram apreendidos. Posteriormente, eles serão encaminhados para a Fundação Casa de Campinas.

