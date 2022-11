A mulher responsável pelo assassinato do próprio noivo em um motel no Distrito Federal, na última quarta-feira (9), foi identificada como Marcela Ellen Paiva Martins. A criminosa de 31 anos foi presa horas depois do crime, quando já estava em Goiás. De acordo com informações do g1, ela é formada em Direito e atua como modelo.

Marcela tem mais de 51 mil seguidores no Instagram e, à polícia, revelou que atuava como garota de programa antes do relacionamento com o noivo que assassinou, identificado como Jordan Lombardi.

Entenda o caso:

Como foi o assassinato

A mulher disparou contra o olho direito do homem, de 40 anos, causando o ferimento fatal. Além disso, ela própria admitiu ter agredido a vítima com diversas coronhadas antes do tiro.

Disparo e coronhadas

De acordo com informações do portal Metrópoles, o corpo de um homem foi encontrado no quarto do motel com diversos hematomas e uma marca de tiro no olho.

Fuga nua e tentativa de roubo

Marcela escapou do motel em um veículo de luxo, nua. Momentos mais tarde, foi flagrada tentando roubar uma Kombi.

Suspeita confessa crime

A Polícia Militar foi acionada, deu início a buscas e conseguiu localizar e deter a suspeita. Em depoimento, ela confessou a autoria do crime.

Arma do crime

No momento da prisão, a suspeita levava um revólver calibre 380, supostamente a arma do crime, e quatro munições. Ela foi levada para a 1ª Delegacia de Polícia de Águas Lindas.

Casamento marcado

De acordo com seu advogado de defesa, a suspeita estava se relacionando com a vítima há dois anos. Eles moravam em São Paulo e casariam em janeiro do ano que vem.

Linha do tempo do crime

O casal teria entrado no motel por volta das 16h30 de segunda-feira (7). Na noite de terça, um outro homem chegou ao local em carro de aplicativo e saiu duas horas mais tarde. O corpo foi encontrado pouco depois das 4h30 desta quarta.

Versão da defesa

O advogado Johnny Cleik afirmou, ao Metrópoles, que os noivos fizeram uso de drogas como cocaína, ecstasy e maconha e tiveram um surto psicótico.

O rapaz teria agredido a mulher com tapas, momento no qual ela teria empunhado o revólver. Diante de uma nova agressão do noivo, o gatilho teria sido disparado.

Carro bloqueado

A suspeita teria escapado e, como estava com um carro da empresa em que trabalha, acabou bloqueada pelo GPS. Nua, segundo Cleik, entrou em luta corporal com um motorista na tentativa de roubar seu veículo.