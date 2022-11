Chegadas as altas temperaturas, eis o anúncio de que o verão chegou e que as tendências de moda da estação, inclusive para crianças, já podem ser encontradas em vitrines de diferentes shoppings e lojas.

Para ajudar o leitor a se preparar para vestir seus filhos e entes queridos para a estação, listamos algumas dicas sobre as principais tendências da estação. Confira!

Tecidos mais frescos seguem em alta

Por combinarem perfeitamente com o verão, os tecidos mais frescos seguirão em alta nesta estação e podem ser encontrados em blusas, vestidinhos e até mesmo calças para crianças.

Por conta de sua fluidez, a matéria-prima segue sendo uma das melhores opções para quem não abre mão de vestir seus filhos de forma confortável, prezando também por seu conforto em relação às altas temperaturas e, claro, liberdade para brincar, sem se preocupar com limitações relacionadas ao peso ou à elasticidade das peças.

Estampas divertidas marcarão presença

Comuns a todas as mudanças de clima, as estampas coloridas infantis podem ser encontradas com mais facilidade e maior frequência agora no verão.

Além de personagens, cores mais vívidas também são marca registrada do clima quente e poderão ser encontradas em todas as peças, dando à criançada um ar ainda mais alegre, o que é a marca registrada da época.

Tênis e sandálias confortáveis nunca saem de moda

Outra variação sempre presente nos looks são os tênis e as sandálias confortáveis para a estação. Por conta dos dias mais quentes, as crianças precisam usar sapatos mais leves e que ornem com suas atividades do dia.

Para os dias mais quentes, em que atividades externas serão realizadas, a dica é vesti-las com sandálias e papetes, as quais vão muito bem com diversas variações de looks. Caso o plano seja levar seu pequeno para uma atividade na qual o conforto deve ser prioridade, aposte em tênis confortáveis, como é o caso do tênis Jordan infantil, o clássico que, além de nunca sair de moda, garante leveza para a criança.

Preparadas da maneira correta, as crianças aproveitarão ainda mais o verão

Ao seguir nossas dicas e atentar-se às tendências, seus filhos tendem a estar ainda mais preparados para curtir as altas temperaturas e toda a energia dos dias quentes de verão.

Sabendo disso, é importante pensar também no gosto da criança, ouvindo o que ela prefere vestir e montando looks dinâmicos a partir disso, que os deixarão felizes e estilosos para aproveitar os dias de sol!

Foto iStock