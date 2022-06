A expressão “nu com a mão no bolso” nunca fez tanto sentido! Dos principais desfiles que rolaram nas últimas semanas de moda internacionais aos looks das famosas que estão bombando no Instagram, estampas que simulam o corpo humano definitivamente viraram tendência.

Não acredita? Basta olhar os posts mais recentes de Kylie Jenner, que acumulou impressionantes 12 milhões de curtidas ao posar com um biquíni que parece deixar os mamilos à mostra, e Anitta, que surpreendeu combinando uma saia transparente com um top desenvolvido pelas marcas Y/Project e Jean Paul Gaultier.

Aliás, outras peças da collab ganharam as redes nos corpos da top Bella Hadid e da atriz Maisie Williams, conhecida por interpretar a personagem Arya Stark na série “Game of Thrones”, da HBO.