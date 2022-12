Alunos do curso de Produção de Moda do Senac Americana apresentaram, na última semana, o desfile conceitual “Tecnovírus – O Ser Humano Contaminado Pela Tecnologia”, com o objetivo de trabalhar a relação do homem com a alta demanda digital e eletrônica dos dias atuais. O desfile, totalmente organizado pelos alunos do curso técnico e realizado nas dependências da unidade do Senac Americana, apresentou 28 looks na passarela, confeccionados pelos próprios alunos para garantir a estética e representatividade de cada um.

Para tornar o processo sustentável, as roupas foram confeccionadas por meio de upcycling, uma reutilização criativa de peças usadas, e utilizando o lixo eletrônico, coletado em ações realizadas na instituição. Para harmonizar a tecnologia e garantir um aspecto “futurista” tanto nas roupas como no cenário, os alunos do curso de Produção de Moda contaram com a participação do curso Técnico em Informática. Apoiaram também a atividade as turmas de Estilismo e Segurança do Trabalho.

O desfile representou o trabalho final do curso Técnico em Produção de Moda para os 14 alunos concluintes. “Os alunos foram responsáveis por toda a organização. É o projeto integrador. Escolheram por ser um tema atual, de um mundo globalizado e cheio de tecnologia. Imaginaram um cenário em que a tecnologia toma conta do ser humano”, explicou a professora Beatriz Muniz, que fez a orientação do projeto, em conjunto com a professora Andressa Gonçalves.

A escolha do tema, segundo os alunos Vênus Vitória e Gustavo Andrada, ocorreu como uma forma de reflexão do ser humano “contaminado” pela tecnologia. “Ele vê a necessidade daquilo para não ser inferior a tecnologia. Até como se a tecnologia fosse necessária para a própria vida mesmo”, disseram. O desfile conceitual tem o objetivo de refletir sobre o tema.

A diretora do Senac Americana, Sandra Folgosa do Amaral, explicou que o projeto integrador tem como foco aliar a teoria à prática profissional. “O projeto é a vivência que estreita o teórico e o prático na educação profissional e o desfile foi esse momento. Concebido e organizado pelos alunos, foi um evento impecável, maduro e altamente profissional que nos encheu de orgulho”, afirmou.

Crédito foto de Léo Matos / Divulgação