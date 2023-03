Moça se desespera ao perder vaga por causa da roupa

Nem foi entrevistada porque usava calça rasgada. Veja situação. #Brasil #Vagas #emprego #moda #roupas

Monique Alfradique, Erika Schneider e Carol Marra marcaram presença em evento de moda em SP

Na tarde desta segunda-feira, dia 6 de março, a loja Splash inaugurou sua nova unidade no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, e contou com a presença de diversas celebridades. Entre as famosas que marcaram presença estavam Monique Alfradique, Erika Schneider e Carol Marra, que esbanjaram estilo em looks exclusivos feitos pelo estilista Rafael Carneiro.

Monique Alfradique chamou a atenção com um macacão preto transparente cravejado de pedras, combinado com um blazer e scarpin. Já Erika Schneider, que é bailarina e atriz, apostou em um vestido glamouroso com mega decote, que realçava sua beleza e elegância. Por fim, Carol Marra arrasou com um vestido longo preto, com decote generoso em dourado.

A nova loja da Splash, que fica localizada na Rua Professor Cesare Lombroso, uma das mais importantes do bairro do Bom Retiro, é um verdadeiro paraíso para quem busca moda e estilo. Com uma ampla variedade de peças de roupa e acessórios, a loja traz as últimas tendências da moda feminina, além de contar com um atendimento personalizado e qualificado.

Durante o evento de inauguração, os convidados puderam conferir de perto as novidades da loja. Os looks criados pelo estilista Rafael Carneiro foram o grande destaque, com peças modernas, sofisticadas e cheias de personalidade.

