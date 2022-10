O Programa Pontos MIS exibe neste mês de outubro, no Museu de Arte Contemporânea (MAC) Americana, a mostra “Arte é bom”, com títulos que apresentam histórias que se relacionam com as artes plásticas. Na próxima segunda-feira (17), será exibido gratuitamente o filme “Moça com brinco de pérola”, do diretor inglês Peter Webber, em sessão às 19h30.

No filme, em pleno século XVII vive Griet, interpretada por Scarlett Johansson, uma jovem camponesa holandesa. Devido a dificuldades financeiras, Griet é obrigada a

trabalhar na casa de Johannes Vermeer, interpretado por Colin Firth, um renomado pintor de sua época. Aos poucos, Johannes começa a prestar atenção na jovem de

apenas 17 anos, fazendo dela sua musa inspiradora para um de seus mais famosos trabalhos: a tela “Girl with a Pearl Earring”. O filme faz reconstituição de época, e recebeu indicação ao Oscar nas categorias de Melhor Direção de Arte, Melhor Fotografia e Melhor Figurino.

A mostra ainda vai apresentar, no dia 24, o filme “Basquiat”, biografia do pintor americano de rua que é descoberto pelo também artista Andy Warhol.

O programa Pontos MIS acontece em Americana por meio de parceria entre a Secretaria de Cultura e Turismo e o Museu da Imagem e do Som de São Paulo.

Serviço

Sessão Pontos MIS

Filme: Moça com Brinco de Pérola

17/10/22 às 19h30

Local: MAC Americana

CCL – Centro de Cultura e Lazer

Av. Brasil, 1293 – Jd. São Paulo

Classificação: 12 anos

Entrada gratuita