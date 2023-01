O mobile (celular) domina o mercado digital brasileiro, que tem força cada vez maior nos dispositivos móveis. No último ano, 77% da distribuição de publicidade digital foi mobile e apenas 23% foi destinada para desktop, segundo pesquisa realizada pela Digital AdSpend, do IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau), em parceria com a Kantar Ibope Media.

Um fator que leva a esse investimento em publicidade nos dispositivos móveis é o amplo acesso à internet nas principais regiões metropolitanas do Brasil, que alcança 97% dos consumidores. Os smartphones são os mais utilizados pelos usuários, chegando a marca de 82%, seguidos por computadores e notebooks (desktop), que foram utilizados por 40% dos internautas, conforme o mesmo estudo da Digital AdSpend.

“O investimento em publicidade digital em apps para dispositivos móveis é extremamente necessário atualmente. Os aplicativos passaram a fazer parte do nosso cotidiano. Hoje você pode utilizar apps para tudo, desde jogos online, prática de exercícios e até transações bancárias”, comentou Bruno Niro, COO & founder da AdGrowth, startup focada em aquisição de usuários e rentabilização em aplicativos móveis. “Aparecer para os internautas nesses momentos específicos é a oportunidade que as empresas não podem perder”, completou.

Os anúncios publicitários ficam cada vez mais bem aceitos pelos internautas. De acordo com levantamento realizado pela Hibou, empresa de pesquisa e insight de mercado e consumo, 51% da população diz clicar em publicidade pelos mais variados motivos, 66% clicam por curiosidade sobre o tema, 58% se interessam por promoções, 33% querem conhecer a marca e 19% acessam por conta de uma imagem inspiradora.

Para Niro, a tendência para 2023 é que a distribuição de publicidade digital mobile ultrapasse a casa dos 80%. “Atualmente, temos mais celulares inteligentes em circulação do que pessoas no país. São aproximadamente 242 milhões de smartphones em uso, para 214 milhões de habitantes”, detalhou o COO da AdGrowth. “Esse número deve crescer ainda mais e, junto com ele, o investimento na área”, finalizou.

