Tem o sonho de estudar fora, mas só de pensar na parte burocrática fica preocupado (a) e deixa o assunto para depois? Saiba que pode ser bem mais simples do que você imagina.

Estudar no exterior é uma ótima experiência que faz a diferença na vida das pessoas, os EUA é conhecido pela boa qualidade de ensino, e quem consegue ter essa oportunidade costuma se destacar no mercado de trabalho.

Para estudar nos Estados Unidos, é preciso obter um visto de estudante, este permite a estadia no país por um determinado período de tempo. Quem fizer parte de algum programa de intercâmbio, por exemplo, deve solicitar o Visto F-1, que engloba também programas de Au Pair e de trabalho de verão para universitários, e ainda inclui alunos do ensino médio e de pós-graduação.

Abaixo, a especialista em intercâmbio traz mitos e verdades sobre o tema, confira!

– Há dois tipos de visto para estudantes, o “F1” e o “M1”? “Sim, é verdade! Mas tem um mito aqui. Se você está buscando um curso, qualquer que seja, não tem que se preocupar: peça o visto “F1”. Ele compreende todos os cursos de idiomas, de formação acadêmica regular (elementary / high school / university), conservatórios e afins. O tipo “M1” vem para casos raros e isolados, como cursos vocacionais ou de instituições não acadêmicas. “, aponta Arleth Bandera.

– Qualquer pessoa pode ter um visto de estudante (F1)? Não é bem assim. Para conseguir ter seu visto aprovado aqui na embaixada do Brasil, você deverá comprovar que: 1 – tem condições para se manter nos EUA durante o período de estudos sem a necessidade de conseguir um trabalho e 2- tem a intenção de retornar ao Brasil após finalizar o seu curso e obter o diploma. Se você se enquadra nesses dois pontos, suas chances de conseguir o visto são muito altas.

– O visto tem validade de um ano? “Esse mito é bem comum, a resposta aqui é simples: a duração do visto está atrelada ao curso e à instituição em que você deseja estudar. Há vistos de um, dois, quatro anos, por exemplo”, explica a especialista em intercâmbio.

– Posso voltar ao Brasil durante as férias? Claro que pode! Desde que haja a devida liberação do international advisor da sua instituição de ensino. Ele vai te ajudar a fazer o processo corretamente, para que depois possa voltar aos EUA sem ter problemas com a imigração.

– Minha família também pode morar nos EUA com o meu visto? “É possível sim solicitar um visto do tipo F2 para dependentes. Claro que, em alguns casos, declarar seu cônjuge como dependente pode ser complexo, mas crianças conseguem até o direito de estudar em escolas públicas com esse visto. “, pontua a CEO da Eagle.

– Vou precisar de um seguro-saúde específico? Algumas instituições têm convênio com seguradoras específicas e só aceitam candidatos segurados por elas. Para qualquer viagem internacional, um seguro-saúde se não obrigatório é, no mínimo, algo de extrema importância. Não deixe de fazer o seu, pois isso pode até te ajudar com o processo de obtenção do visto e a imigração.

